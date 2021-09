Alzheimer: Es gibt bis heute kein Heilmittel

Der 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag. Die Erkrankung wird auch "das schleichende Vergessen" genannt. Die Diagnose ist für viele Betroffene nahezu schlimmer als ein Todesurteil. Weltweit leiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 30 Millionen Menschen an dieser häufigsten Form der Demenz, in Deutschland sind es etwa 1,6 Millionen. Nicht zuletzt wegen der alternden Bevölkerung in vielen Ländern breitet sich die Krankheit weiter aus. Dafür und für das Leid der Betroffenen will der Welt-Alzheimer-Tag sensibilisieren. SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel hat mit Saskia Weiß gesprochen. Die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimergesellschaft in Berlin erklärt, wie Risiken für eine Alzheimer-Erkrankung gesenkt werden können.