Bundesregierung senkt Wachstumsprognose für 2021 ++ Noch nie wurden so viele Frauen in Vorstände berufen - Interview mit Wiebke Ankersen, Allbright-Stiftung ++ BASF hebt nach starkem Quartal die Jahresziele erneut an ++ Reisebranche rechnet erst 2023 mit einer nachhaltigen Erholung ++ Höhere Rohstoffpreise und Inflationsängste belasten den Dax.