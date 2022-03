Altkanzler will bei Freund Putin vermitteln: "Kann mir nicht vorstellen, dass Schröder das Gewicht hat, etwas im Krieg in der Ukraine zu erreichen"

Altkanzler Gerhard Schröder versucht in Moskau, auf seinen Freund, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, einzuwirken. Die Mission ist nicht mit der Bundesregierung abgesprochen. In Deutschland steht Schröder im Kreuzfeuer der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht vom russischen Präsidenten Putin distanziert und auch nicht seine Posten für russische Energiekonzerne aufgegeben hat. Der Publizist und Historiker Gerd Koenen sagte in SWR Aktuell, Schröder könne durchaus Positives bewirken. Allerdings sehe er Schröder in einer besonderen Rolle: "Es könnte sein, dass er im Namen einer Gruppe russischer Oligarchen spricht, die alle hoch besorgt sind, was Putin da gerade anrichtet." Schröder gehöre durch sein Engagement für die russische Wirtschaft mehr oder weniger zu dieser Gruppe. Welchen Einfluss er hat und was er erreichen könnte, darüber hat Gerd Koenen mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.