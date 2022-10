Althusmann oder Weil: Wer wird in Niedersachsen regieren?

Es ist die vierte und die letzte Landtagswahl 2022: Für mehr als sechs Millionen Menschen in Niedersachsen ist Wahl-Sonntag. Seit 2017 regiert von Hannover aus eine große Koalition unter Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD. Er tritt an gegen den bisherigen Vizeregierungschef Bernd Althusmann von der CDU. In einer der letzten Umfragen vor dem Wahl-Termin lag die SPD bei 31 bis 32 Prozent und die CDU bei 27 bis 30 Prozent. Warum am Ende, wenn die Wahllokale schließen, beide als Verlierer dastehen könnten, fragt SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich im Gespräch mit der Trierer Professorin für Politikwissenschaft, Claudia Ritzi.