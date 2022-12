Altersdiskriminierung: Die letzte Diskriminierung in Deutschland?

Ageismus - das ist ein anderes Wort für Altersdiskriminierung. Diese Form der Diskriminierung tritt auf, wenn Menschen allein aufgrund ihres Alters eingeschränkt, benachteiligt oder sogar beleidigt werden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stellt heute die Studie "Ageismus - Altersbilder und Altersdiskriminierung in Deutschland" vor. Die Studie hat umfassend untersucht, welche Annahmen, Einstellungen und Bewertungen in der Bevölkerung in Deutschland über alte Menschen und die Lebensphase des Alters vorhanden sind. Hans-Werner Wahl ist Psychologe und Projektleiter des "Netzwerks Alternsforschung" der Universität Heidelberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem schildert er, warum seiner Ansicht nach die Altersdiskriminierung die letzte geduldete Diskriminierungsform in Deutschland sei.