Alternative zum Flugzeug: Was den Reiz einer Reise im Nachtzug ausmacht

Nachtzüge erleben in Europa eine Renaissance. Die österreichische ÖBB baut ihr Angebot aus und bedient auch Strecken in Deutschland. Außerdem biete eine neue Generation an Nachtzügen mehr Komfort und Privatsphäre, sagt Tim Euler, Gründer des Portals "Nachtzug-Urlaub.de". Das seien zum Beispiel Schlafwagen mit einem richtigen Bett. Ein solches Abteil könne man allein oder zu zweit nutzen.

Die Preise für eine Fahrt mit dem Nachtzug sind allerdings hoch. Als Gründe nennt der Experte das geringe Angebot sowie hohe Preise für die Nutzung der Trassen. Hinzu kämen die gestiegenen Kosten für Energie und Personal. Er empfiehlt deshalb für eine günstige Reise im Nachtzug eine frühzeitige Buchung.

Warum der Gründer des Portals "Nachtzug-Urlaub.de" trotzdem gerne mit dem Nachtzug unterwegs ist, erzählt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.