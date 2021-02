per Mail teilen

Beim 55.Superbowl gab es ein Duell der Generationen: Der 43 Jahre alte Tom Brady hat den 25 Jahre alten Newcomer Patrick Mahomes blass aussehen lassen. Über solche Generationswechsel und wann sie in welcher Sportart stattfinden hat SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit Ingo Froböse besprochen. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln.