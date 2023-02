Als Krisenreporter im Erdbebengebiet – wie verarbeitet man das?

per Mail teilen

SWR-Türkei-Korrespondent Uwe Lueb arbeitet normalerweise im ARD-Studio Istanbul. Er ist aber auch ausgebildeter Krisenreporter. Deshalb hat er sich am Tag nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze auf den Weg ins betroffene Gebiet gemacht und dann von dort berichtet. Inzwischen ist er wieder zurück in Istanbul. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erzählt er, warum es im Katastrophengebiet erst mal wichtig ist zu "funktionieren" und wie er mit den dramatischen Bildern und Erfahrungen umgeht.