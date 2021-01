27. Januar 1945: Soldaten der Roten Armee befreien das NS-Konzentrationslager Auschwitz. Mindestens 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. Der Tag der Befreiung ist mittlerweile internationaler Holocaust-Gedenktag.

Die junge Jüdin Marina Weisband wird heute anlässlich des Holocaust-Gendenktages im Deutschen Bundestag über das berichten, was sie an diesem Tag bewegt. Im SWR sagte sie, als Jude oder Jüdin lebe man immer "mit einem Bein im gepackten Koffer." Als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, habe sie erwogen, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. "Die AfD trägt massiv zu meinem Unsicherheitsgefühl in diesem Land bei", sagt Weisband.

Die Publizistin und Psychologin Marina Weisband Imago Sven Simon

"Man assoziiert Juden immer mit diesen schwarz-weißen Menschen aus den ganz alten Fotos."

Man müsse endlich merken, dass das Judentum immer integraler Bestandteil der hiesigen Kultur sei, sagt Weisband, die früher der Piraten-Partei und heute den Grünen angehört.

Weisband wünscht sich, dass die Juden "sichtbarer" werden. Das ginge aber zur Zeit aus Sicherheitsgründen nicht. Die "Zivilgesellschaft" forderte sie deshalb auf: "Bitte helft uns!" Man müsse auch "so etwas Banales, wie einen jüdischen, studentischen Stammtisch durchführen können, ohne Anschläge fürchten zu müssen." Die 33-jährige forderte alle auf Fragen zum Judentum zu stellen. Auf Twitteraccount habe sie 450 Fragen bekommen. Zum hat sie auf Youtube den Channel #FragEinenJuden.