Corona hat der Wintersportsaison bei uns schon ein Ende bereitet. Droht nun Chaos auf den Pisten, weil Skifahrer auf eigene Faust aufsteigen? Der DAV will keine Panik, warnt aber.

"Wenn ich in den Bergen unterwegs bin – ob im Mittelgebirge oder in den Alpen – ich bin im ungesicherten Gelände unterwegs", sagt Alpenvereinssprecher Thomas Bucher. Das sei ein Terrain, in dem sich eigentlich nur erfahrene Ski-Touren-Geher bewegten. "Daher raten wir dazu, nicht einfach drauflos zu gehen, sondern solche Unternehmungen momentan immer nicht alleine, sondern mit erfahrenen Menschen zu machen."

Kein Chaos erwartet, aber Ungewissheit bleibt

"Mit Chaos rechnen wir nicht", sagt der DAV-Sprecher. Eine Saison, wie sie noch niemand erlebt hat sei es aber auch. "Das ist tatsächlich eine historisch einmalige Situation – klar: Skigebiete über die Weihnachtsferien nicht geöffnet, das ist der Wahnsinn."

Weniger Betrieb auf Pisten – mehr Betrieb an Aufstiegen

Grundsätzlich rechnet der Alpenverein damit, dass deutlich weniger los sein wird in den Skigebieten, wenn die Lifte still stehen, "weil es ist anstrengend, raufzugehen". Zu Fuß aufzusteigen ist dann schließlich die einzige Möglichkeit – das sorge voraussichtlich für leere Pisten. Andererseits werde es so aber natürlich deutlich mehr Leute geben, die versuchen, auch ohne Lift hoch zu kommen – ein Risiko.

"Es ist nicht präpariert und es werden wahrscheinlich einige Leute, die so eine Situation nicht kennen, auf Probleme treffen, die sie normalerweise vielleicht auch nicht kennen." Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins

Diesen Weg auf den Berg und über ungesicherte Abfahrten wieder hinunter wählten üblicherweise nur Ski-Touren-Geher. Wer sich in diesem Sport nicht auskenne, bei dem könne die Überforderung schneller zu Stürzen führen. Auch die Eislandschaften, die auf zerpflügten Strecken entstünden, seien für ungeübte Ski-Touristen ein Risiko.