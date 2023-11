Das Pharmaunternehmen Eli Lilly will sich in der Stadt Alzey in RLP niederlassen und dort unter anderem eine sogenannte "Abnehmspritze" produzieren. Da werden manche sicher hellhörig – Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion erklärt, was das für ein Abnehmmittel ist, ob es Nebenwirkungen gibt, und wie man and das Mittel rankommt.