Klimaschutz und Digitalisierung sind zwei Themen, die vielen Wählern bei dieser Wahl besonders wichtig sind. Aber wie sollen Modernisierungen und Zukunftstechnologien bezahlt werden? Wir nehmen die Parteiprogramme so kurz vor der Bundestagswahl nochmal unter die Lupe und schauen genau nach, was bieten Grüne, Linke, Union und Co in Sachen Steuern und Finanzen. mehr...