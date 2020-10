Die größte Buchmesse der Welt startet heute und findet hauptsächlich virtuell statt. "Besuchen Sie uns, aber bleiben Sie in ihrem Wohnzimmer", so könnte man die Tage bis Sonntag kurz zusammenfassen. Was bedeutet das aber für die Literaturbegeisterten? Wie ist es, wenn man eben nicht von Stand zu Stand schlendern kann, nicht in Büchern blättern und die ganz besondere Atmosphäre erleben kann? Wir reden darüber, unter anderem mit dem Literaturkritiker Denis Scheck.