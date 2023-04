Allergiezeit: Hyposensibilisierung oder die Nebenwirkungen von Cetirizin & Co. akzeptieren?

per Mail teilen

Mindestens etwa ein Drittel der Bevölkerung dürfte sich über das nicht zu warme und eher regnerische Wetter in diesem Frühling freuen - das sind die rund 30 Prozent der Menschen, die in Deutschland von Allergien betroffen sind. Sobald es aber in absehbarer Zeit voraussichtlich wieder trocken wird, geht’s wieder los: Heuschnupfen, tränende Augen oder Ausschlag und dann stellt sich die Frage, ob Antihistamin-Tabletten helfen oder sie wegen der Nebenwirkungen vielleicht sogar mehr Probleme verursachen als lösen. Der Arzt, Journalist und Allergiker Lothar Zimmermann erläutert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern die Wirkungsweisen und erklärt, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Behandlungsformen haben.