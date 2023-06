Allen Skandalen zum Trotz: Warum Mitsotakis die Neuwahlen wohl gewinnt

Die Wahlen vom 21. Mai haben Kyriakos Mitsotakis und seiner konservativen Nea Dimokratia ein überraschend hohes Ergebnisbeschert: 41 Prozent. Ganze 20 Prozentpunkte vor dem größten Konkurrenten, der linken Syriza-Partei von Ex-Premier Alexis Tsipras. Jetzt, bei den anstehenden Neuwahlen am Sonntag, will Mitsotakismittels Bonussitzen die absolute Mehrheit erreichen und allein weiterregieren. Dabei haben einige Ungereimtheiten seine Amtszeit seit 2019 geprägt: Ein großer Abhörskandal. Das schwerste Zugunglück in der Geschichte Griechenlands. Und Push Backs von Flüchtlingen im Mittelmeer, bei der die Regierung trotz drückender Indizien nicht verantwortlich sein will. Warum schadet all das Mitsotakis nicht?