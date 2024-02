Alle Vögel sind schon da – Aber nicht allen geht es gut

Die Singvögel sind nach und nach zurück. In den Morgenstunden machen sie sich lautstark bemerkbar. Allerdings geht es nicht allen gut. Wiebke Pasligh vom NABU in Rheinland-Pfalz hat in SWR Aktuell darauf hingewiesen, dass es je nach Lebensraum Unterschiede gibt: "Die Bestände in den Siedlungen haben sich erholt. Auch die Waldarten haben sich erholt. Dagegen sind die Bestände in den Agrar- und Offen-Landschaften dramatisch zurückgegangen." Welche Auswirkungen die Erderwärmung auf die Zugvögel hat, darüber hat die Naturschutzreferentin Wiebke Pasligh mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser gesprochen.