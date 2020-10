Männer halten sich nicht so an die Corona-Regeln wie die Frauen. Deshalb müssen diese Regeln geschlechtsspezifisch kommuniziert werden, sagen die Forscher. Was das mit der Rassismus-Studie von Horst Seehofer und dem Bußgeldkatalog zu tun hat, erklärt unser Autor Max Waibel in unserer Kolumne "Zwei Minuten".