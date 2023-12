Alle Jahre wieder – kommt Darth Vader nieder

Das hat Tradition: Seit 27 Jahren gibt es an der Hochschule Kaiserslautern am Campus Zweibrücken eine Weihnachtsvorlesung zu Star Wars, Star Trek und Science Fiction. Gehalten wird sie von Informatik-Dozent Hubert Zitt. Dieses Jahr war sie auf den 20. Dezember terminiert. In SWR Aktuell erklärt der Trekkie und Sachbuchautor, wie es dazu kam: "Wir sind im Jahr 1996 – da hatte die Hochschule in Zweibrücken gerade ihre Türen geöffnet und ich wollte meinen Studenten mal was anderes bieten." Damals habe er noch vorgehabt, die Star Trek-Vorlesung drei bis vier Mal während seiner Promotion zu machen. "Naja, aus den drei bis vier mal werden jetzt 464." Obwohl Hubert Zitt Star Trek und Star Wars mag, sieht er sich selbst doch als leidenschaftlicher Trekkie, also als Fan der Geschichten um das Raumschiff Enterprise. Warum er Star Trek für wissenschaftlicher hält, darüber hat Hubert Zitt mit SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht gesprochen.