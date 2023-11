Alkoholkonsum in Deutschland – rückläufig aber immer noch hoch

per Mail teilen

Der Alkoholkonsum der Menschen in Deutschland ist über die Jahrzehnte teils deutlich gesunken. Allerdings gehört Deutschland weiterhin zu den Staaten, in denen vergleichsweise viel Alkohol getrunken wird und die deshalb Hochkonsumländer genannt werden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Demnach trinkt mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland regelmäßig Bier oder Wein und Sekt. Die meisten würden sich wahrscheinlich als Genusstrinker bezeichnen.

Christa Niemeier, Referentin der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg, würde diese Einschätzung durchaus gelten lassen, schränkt aber ein: "Es gibt eigentlich keinen gesunden Konsum." Dabei stehe die Suchtgefahr nicht unbedingt im Vordergrund, "sondern Alkohol ist ein Nerven- und Zellgift und eine hochriskante Substanz, die viele gesundheitliche Schäden verursacht." Damit der eigene Alkoholkonsum nicht aus dem Ruder läuft, rät Niemeyer, sich an bestimmte Regeln zu halten:

Punktnüchternheit: Kein Alkohol bei der Arbeit, im Straßenverkehr und in der Schwangerschaft

Alkohol nie gegen den Durst trinken

Wer sich Sorgen macht, ob der eigene Alkoholkonsum schon jenseits von maßvoll ist, kann "beispielsweise einen Selbsttest machen. Da gibt es viele Angebote im Netz", so Niemeier. Wer dort "nicht mehr im grünen Bereich" ist, sollte sich an eine Beratungsstelle wenden. Dort muss man nicht damit rechnen, dass einem Alkohol sofort komplett verboten wird. Laut Niemeier gibt es dort auch "Kurse für kontrolliertes Trinken" oder "Konsum-Kompetenz Kurse".

Welchen gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol Christa Niemeier für wünschenswert hält, erklärt die Referentin der Landesstelle für Suchtfragen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.