Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny muss ins Gefängnis. In Russland kommt das unterschiedlich an, denn Nawalny ist dort sehr umstritten, sagt Thomas Kunze von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stitung in SWR Aktuell. Nawalny sei erst seit etwa 15 Jahren in der Politik tätig. In dieser Zeit sei er vom linksextremen ins rechtsextreme Spektrum gewechselt und habe sich letztendlich der Korruption gewidmet. Warum Nawalny in Russland umstriten ist, erklärt Kunze im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.