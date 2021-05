per Mail teilen

Seit über einem Jahr stellt die Corona-Pandemie das Leben junger Leute auf den Kopf. Viele Ältere sind inzwischen geimpft und bekommen alte Freiheiten zurück. Die Jüngeren warten weiter auf einen Termin zum Impfen und ein Ende der Einschränkungen. Sind die Lasten der Corona-Pandemie gerecht auf die Generationen verteilt? Darüber spricht die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Prof. Alena Buyx im SWR-Interview der Woche.

Die Impfkampagne gegen Corona zeigt erste Wirkungen. Die Inzidenz sinkt. Immer mehr Menschen bekommen alte Freiheiten und Grundrechte zurück. Inzwischen ist in der Impfreihenfolge die Priorisierungsgruppe 3 an der Reihe, also die über 60jährigen, weitere Menschen mit Vorerkrankungen und weitere Berufsgruppen. Baden-Württemberg und weitere Bundesländer heben für Impfungen beim Haus- und Betriebsarzt die Priorisierungsgruppen komplett auf – und zwar für jeden zugelassenen Impfstoff.

"Es ist schwierig zu sagen, Ätschibätsch, da hören wir jetzt auf, bevor ihr dran seid"

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Prof Alena Buyx, sieht dieses Vorgehen kritisch. Sie plädiert im SWR Interview der Woche dafür, die Impfreihenfolge beizubehalten bis zumindest alle Menschen der Gruppe 3 einen Impftermin bekommen haben. In wenigen Wochen könne man die Priorisierung dann voraussichtlich auslaufen lassen, so Buyx. Bei den Impfungen für Kinder sei eine sorgfältige Prüfung vor der Zulassung besonders wichtig. Wenn diese aber da sei, solle man Familien das Angebot zum Eigenschutz machen. "Und die Familien, die das dann annehmen wollen, die werden das glücklich annehmen", sagt die Vorsitzende des Ethikrats. Der positive Effekt auf den Gemeinschaftsschutz bzw. die Herden-Immunität sei ein weiteres Argument für die Impfung von Kindern, aber nicht das ausschlaggebende.

"Die junge Generation ist sehr, sehr belastet"

Hat die Politik in der Pandemie genug getan für Kinder, Familien und junge Leute? Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, sagt im SWR-Interview: je länger die Pandemie andauert, desto klarer werde, wie belastet die junge Generation sei. Man könne schon sagen, dass die Politik das bisher nicht ordentlich gesehen und nach vorne gedacht habe. Die Schulen seien immer noch nicht pandemiesicher. Das angekündigte 2-Milliarden-Aufholprogramm reiche nicht. Einen neuen Generationenkonflikt sieht Buyx nicht auf uns zukommen, aber man müsse jetzt "proaktiv einfach denen etwas zurückgeben".

Klimaschutz und Generationengerechtigkeit

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung habe den Blick gelenkt auf das Thema "Generationengerechtigkeit", das in der Ethik schon lange bekannt sei, sagt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, im SWR Interview der Woche. "Ich bin sehr gespannt, was aus diesem Urteil erwächst in den nächsten Jahren".