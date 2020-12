Albanien – das kleine Land auf der Balkan-Halbinsel: Mit einer Fläche von nur 28.750 Quadrat-Kilometer nicht mal ganz so groß wie Baden-Württemberg. Und trotz reicher Bodenschätze und großem touristischem Potential ein armes Land; in den letzten drei Jahrzehnten hat jeder Dritte Albanien verlassen, lebt und arbeitet in einem der europäischen Nachbarländer. "Die Albaner empfinden sich als originäre Europäer“, sagt der Südosteuropa-Korrespondent Clemens Verenkotte im Gespräch mit Petra Waldvogel, "und wollen auch deshalb so schnell wie möglich zur Europäischen Union gehören.“