Der Geschäftsführer der Handballliga HBL, Frank Bohmann, geht davon aus, dass der Profibetrieb trotz neuer Corona-Fälle weitergehen kann. Bisher habe das Hygienekonzept sehr gut funktioniert, "und das werden wir fortsetzen“, sagte Bohmann in SWR Aktuell. Man habe Maßnahmen, wie man mit künftigen Infektionen umgehen könne. "Den Infektionszweig der Nationalspieler, den müssen wir jetzt in den nächsten Tagen austrocknen.“ Wenn die exponentielle Zunahme der Neuinfektionen so weitergehe, werde es jedoch auch bei den Sportlern zu mehr Infektionen kommen. Derzeit sei die Situation noch "handhabbar", so Bohmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.