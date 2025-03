per Mail teilen

Menschen, die es wegen Hautfarbe, Herkunft oder Religion bei Bewerbungen schwer haben, oder bei der Wohnungssuche. Die immer die gleichen Fragen gestellt bekommen ("Und woher kommst du eigentlich?") oder bei Polizeikontrollen besonders oft rausgezogen werden. Solche Formen von Rassismus sind nach wie vor alltäglich und nehmen sogar zu: Nur ein Drittel aller Menschen in Deutschland geben an, noch nie mit Rassismus in Berührung gekommen zu sein.

Um das Bewusstsein für scheinbar harmlosen Alltagsrassismus zu schärfen, gibt es seit 10 Jahren die Aktionswochen gegen Rassismus in Stuttgart. Sie sind Teil bundesweiter Aktionswochen , die alle rund um den Internationalen UN-Gedenktag gegen Rassismus am 21. März stattfinden.

Zum Auftakt der Aktionswochen in Stuttgart beschreibt Janina Reinsch vom Fachbereich Antirassismus und Diversity beim Forum der Kulturen Stuttgart e.V., wie sich Rassismus in unserer Gesellschaft verändert hat. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt sie außerdem, warum alltagsrassistische Kommentare sich manchmal wie Mückenstiche anfühlen.