Aktionswoche gegen Lebensmittel-Verschwendung: "Eigentlich landet ganz wenig in der Tonne"

Um auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen, beginnt heute bundesweit die Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel". Sabine Hagmann ist Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg und relativiert das Problem. Sie sagt, dass nur 1,5 Prozent der Lebensmittel-Verluste bei Einzelhandel anfielen. "Diese Lebensmittel werden bei uns zunächst mal nur abgeschrieben – also nicht verkauft", diese Waren gingen aber zu einem großen Teil an soziale Einrichtungen oder könnten weiterverarbeitet werden. "Also ganz wenig landet im Grunde wirklich in der Tonne – aber klar: Auch das ist zu viel und da versuchen wir wirklich, jeden Tag besser zu werden", sagt die Handelsvertreterin. Wo da die Probleme liegen, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.