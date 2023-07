Zwei Jahre nach der Ahrtal-Flut: Wie geht es den Schülern?

Zweiter Jahrestag der Ahrtal-Flut: das Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler stand unter Wasser. Dazu Schulleiter Lutz Hasbach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich zum zweiten Mal. Bei der Tragödie, die sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ereignet hatte, wurde auch das Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler überschwemmt. Wie es dort jetzt aussieht und wie es den Schülerinnen und Schülern geht, erzählt Schulleiter Lutz Hasbach. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm gesprochen.

SWR Aktuell: Wie sieht es jetzt in Ihrem Gymnasium aus?

Lutz Hasbach: Wir hatten vor zwei Jahren das gesamte Erdgeschoss bis auf das letzte Blatt Papier verloren. Auch unsere Sporthalle war zerstört. Die Sporthalle ist inzwischen so hergestellt, dass der Sportunterricht wieder stattfinden kann. Das Erdgeschoss wartet noch auf seine Sanierung.

SWR Aktuell: In den vergangenen zwei Jahren mussten Sie sehr viel improvisieren. Anfangs waren Sie und Ihre Schüler in einem anderen Gymnasium untergebracht. War diese Zeit nur belastend oder hat das Schüler und Lehrkräfte enger zusammengebracht?

Hasbach: Die ganze Situation hat die Schulgemeinschaft zusammengeschweißt. Wir haben alle vor der gleichen Thematik gestanden. Diese drei Monate mit Unterricht (an den Schulen des Calvarienberg, Anm.d.Red.) wurden als sehr belastend wahrgenommen - gerade nach der Corona-Zeit. Es ging im Frühjahr und Sommer 2021 etwas entspannter wieder los und dann sind die Errungenschaften, wie zum Beispiel Tätigkeiten im Sportverein, plötzlich für die Kinder wieder weggefallen.

SWR Aktuell: Diese Doppelbelastung - erst Corona, dann Flut - haben Sie gerade erwähnt. Wie hat sich das auf die Leistungen und Schulnoten ausgewirkt?

Hasbach: Das ist schwierig zu sagen. Die Leistungen, die die Schüler erbringen, sind nach wie vor in der Spitze sehr gut. Vielleicht sind mehr Fälle da, die im unteren Segment Schwierigkeiten haben. Ansonsten lässt sich das sehr schwer auf diese Situation in Bezug setzen.

SWR Aktuell: Ich stelle mir das als Lehrer in einer solchen Situation extrem schwierig vor, den Schülern zu sagen: Jetzt ist Pause mit dem Thema Flut. Wir müssen ran an Kurvendiskussion oder Zitronensäurezyklus …

Hasbach: Das war mit Sicherheit am Anfang so - gerade in der Zeit, als wir an den Schulen des Calvarienberg zu Gast waren. Es gab ein Aufatmen, als wir in die beiden Obergeschosse unseres Schulgebäudes zurückkehren konnten. Von daher wurde die Flut nicht mehr offensiv thematisiert, sondern nur wenn Schülerinnen und Schüler Gesprächsbedarf hatten. Es gibt Einzelfälle, in denen Kinder in Traumatherapie gehen. Doch das spielt für den aktuellen Schulalltag, besonders seitdem wir wieder in unserem Gebäude sind, nur noch eine untergeordnete Rolle.

SWR Aktuell: Jetzt kommt der Jahrestag. Wie gehen Sie damit um?

Hasbach: Am Jahrestag finden im Ahrtal viele Veranstaltungen statt. Wir haben am Samstag (15. Juli) ein Schulfest. Die Flut ist nicht der Anlass, sondern es findet traditionell immer am letzten Samstag im Schuljahr statt. Zum letzten Mal gab es das Schulfest allerdings vor vier Jahren - dann kam Corona - dann kam die Flut - und dann kam letztes Jahr das Wunden lecken.

Im Rahmen des Schulfestes werden wir auf jeden Fall eine Schweigeminute machen. Aber das Schulfest steht im Kontext: nach vorne schauen.