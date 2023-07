Zwei Jahre nach der Ahrtal-Flut: Wie die Katastrophe die Menschen zusammengeschweißt hat

Die Bäckerei Schmitz in Ahrweiler wurde bei der Flutkatastrophe komplett zerstört. Doch für Seniorchef Jürgen Schmitz kam Aufhören nicht in Frage, erzählt er SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich zum zweiten Mal. In der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli 2021 wurden viele Häuser, Wohnungen und Geschäfte zerstört.

Ahrtal-Flut: alles war kaputt in der Bäckerei Schmitz

Auch die Bäckerei Schmitz in Ahrweiler war von den Wassermassen verwüstet worden. Es sei alles verschlammt gewesen, sagt Seniorchef Jürgen Schmitz. "Sämtliche Maschinen kaputt - die Theke- und Ladeneinrichtungen kaputt - der Backofen stand voll Wasser: es war wirklich alles zerstört." Doch ein Aufhören sei für die Bäckereifamilie nicht in Frage gekommen.

"Gut versichert" nach der Ahrtal-Flut

Man habe Glück im Unglück gehabt. Schon am Tag nach der Flut habe der Versicherungsagent angerufen - mit der beruhigenden Botschaft: "Macht Euch keine Gedanken. Ihr seid gut versichert." Und alles, was nicht erstattet wurde, wie zum Beispiel Teile des Inventars, sei mit Hilfe von Spenden neu angeschafft worden.

Dankbarkeit für Solidarität nach der Flutkatastrophe

Am zweiten Jahrestag der Ahrtal-Flut blickt Jürgen Schmitz auch auf die große Solidarität zurück. Mehr als 20 Mitglieder der Kölner Karnevalsgruppe "Rheinfeilchen", bei denen seine Tochter Mitglied sei, hätten am Tag nach dem Hochwasser beim Aufräumen mit angepackt. Der Kontakt war über Whats App zustande gekommen. Eine Bäckerei in Sachsen habe sein Geschäft großartig unterstützt. "Es war ein Miteinander in der Nachbarschaft. So ein menschliches Miteinander haben wir vor der Flut nicht gehabt."