Ahrtal-Beauftragter: "Die Menschen denken an den Wiederaufbau"

Der "Vor-Ort-Beauftragte" für den Wiederaufbau im Ahrtal der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, Günter Kern, hat kurz vor dem Beginn der zweiten sogenannten "Zukunftskonferenz" eine positive Zwischenbilanz gezogen. Durch Anstrengungen der Energieversorger sowie externer Technikerinnen und Techniker werde es gelingen, dass die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler im November wieder an der Gasversorgung angeschlossen seien. Zudem gebe es eine Aufbruchsstimmung, die sich auch darin ausdrücke, dass viele Menschen für den Wiederaufbau umdenken wollten, etwa indem sie sich von Öl als Energieträger verabschiedeten, berichtete er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.