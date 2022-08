Ahmadiyya-Friedenskonferenz: “Wir möchten offen über den Islam reden”

An diesem Wochenende werden 20.000 Musliminnen und Muslime in Karlsruhe zu einer Friedenskonferenz erwartet. Sie gilt als größte muslimische Veranstaltung in Deutschland. Hauptsächlich treffen sich dort Vertreter der Reformbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat. Der Ahmadiyya Imam von Stuttgart, Noor Ud Din Ashraf, erklärt in SWR2 Aktuell den Hintergrund des Treffens: "Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, offen über den Islam zu reden. Wir möchten zusammen an einem Tisch sitzen trotz unserer Unterschiede, trotz unserer Meinungsverschiedenheiten. Mit Frieden können wir über alles reden." Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Rönspies erklärt Noor Ud Din Ashraf auch, woher die Ahmadiyya Muslim Jamaat kommt und was sie antreibt.