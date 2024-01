Agrarökonom zu Protesten: "Subventionskürzungen sind verschmerzbar"

Die Wut der Landwirte über die angekündigte Kürzung von Subventionen ist groß - mindestens genauso groß ist die Kritik an der Form des Bauernprotests. Auch Abseits der Blockade der Fähre, auf der Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an Bord war. Wie aber sieht die Faktengrundlage in dem Streit aus? Der Agrarökonom Alfons Balmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle sagt: "Die Subventionskürzungen kamen für die Landwirtschaft überraschend. Sie sind sicherlich für viele Betriebe auch schmerzhaft. Allerdings sind sie letztlich verschmerzbar, denn die Landwirtschaft hat insgesamt in den letzten Jahren recht gut verdient." Wie der Experte sich die große Wut der Landwirte erklärt, verrät er im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.