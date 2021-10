Afghanistan-Kennerin: Taliban haben schon mit Razzien begonnen

Die Zukunft Afghanistans ist diese Woche Thema in Moskau und in Brüssel. In Moskau gibt es eine Afghanistankonferenz, zu der auch Vertreter der Taliban eingeladen sind. In Brüssel beraten die Verteidigungsminister der NATO-Staaten. Vor gut zwei Monaten verkündete ein Taliban-Sprecher im Präsidentenpalast in Kabul, man habe das Land übernommen. Danach versuchten Tausende, aus Afghanistan vor den Taliban zu fliehen. Ronja von Wurmb-Seibel ist Journalistin und hat zwei Jahre in Afghanistan gelebt. Im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich berichtet sie, was sie heute aus dem Land hört: von Hunger, von Existenzangst und von Taliban-Razzien.