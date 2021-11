Afghanistan: Ex-Oberst wirft deutscher Politik mangelnde Ehrlichkeit vor

Der ehemalige Bundeswehr-Oberst Dietger Lather hat kommen sehen, dass die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernehmen. Überrascht habe ihn lediglich, dass ihnen das so schnell gelungen sei. Außerdem wirft Lather führenden deutschen Politikern vor, von der Wahrheit ablenken zu wollen: So sei es schon im Juni möglich gewesen, die afghanischen Helferinnen und Helfer nach Deutschland und damit vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. "Aber das war nicht gewollt. Es wurde sogar im Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und der SPD abgelehnt", kritisiert der Buchautor im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll - und erzählt, warum er den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan dennoch für nicht ganz vergeblich hält.