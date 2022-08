"Nichts ist gut in Afghanistan." Mit dieser Aussage wirbelte die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann in ihrer Neujahrspredigt 2010 viel Staub auf. Damals war noch die Bundeswehr im Land. Vor einem Jahr hat sie Afghanistan erlassen, das Land fiel an die Taliban. Und Käßmanns Satz ist wahrer denn je. SWR Aktuell Kontext blickt in ein Land am Abgrund.