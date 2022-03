Afghanische Ortskräfte: Gut 1.900 laut Organisation bereits sicher in Deutschland

per Mail teilen

"Manche haben Angst um ihr leben, viele schreiben, dass sie seit Tagen nicht geschlafen haben" - damit meint Sven Fiedler afghanische Helferinnen und Helfer, die nun Angst vor möglicher Gewalt der radikal-islamischen Taliban haben. Fiedler ist beim Patenschaftsnetzwerks für Ortskräfte in Afghanistan tätig. Die Organisation setzt sich für einen Neustart dieser Menschen in Deutschland ein. Etwa 4400 von ihnen haben ihm zufolge Anspruch auf ein Visum. Davon seien gut 1.900 bereits nach Deutschland ausgereist und damit sicher vor dem Zugriff der Taliban. Über die verbleibenden Ortskräfte könne er leider nichts Genaues sagen, dazu sei die Lage zu unübersichtlich. Im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Katja Burck erklärt Fiedler außerdem, was er von der Ankündigung der Taliban hält, ehemalige Ortskräfte zu verschonen.