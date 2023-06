AfD-Landrat im Kreis Sonneberg: Warum er sich politisch wohl nicht durchsetzen wird

Sonneberg in Thüringen hat einen neuen Landrat: Robert Sesselmann von der AfD. Der Aufschrei war groß, jetzt ist der Politiker im Amt und muss liefern. Aber: Die kommunalpolitischen Themen hätten in Sesselmanns Wahlkampf soweit sie das beurteilen könne, kaum eine Rolle gespielt, sagte die baden-württembergische Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling in SWR Aktuell. "Die Themen, mit denen er im Wahlkampf unterwegs war, sind eigentlich weit außer den Spielräumen, die ein Landrat so hat." Zumal werde Sesselmann es schwer haben, eigene Ideen durchzusetzen, da die AfD im Kreistag keine Mehrheit hat. "Der Kreistag beschließt Dinge und der Landrat setzt sie um", sagte Schwelling die selbst Stadträtin in Ulm ist. Man könne auf kommunaler Ebene keine Alleinherrschaft ausüben.

Wie die Kommunalpolitik in Ulm funktioniert und was kommunalpolitisch im Kreis Sonneberg zu erwarten ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Lena Schwelling gesprochen.