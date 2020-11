per Mail teilen

AfD-Chef Tino Chrupalla nimmt für sich in Anspruch, die Partei in schwierigen Zeiten zusammengehalten zu haben. Er ist froh darüber, dass der kommende Sozialparteitag trotz der Coronalage als Präsenzparteitag stattfinden kann. Mit dem ehemaligen Parteichef Alexander Gauland telefoniert er täglich. Chrupalla hält es in einer Demokratie für wichtig, dass der Verlierer einer Wahl die Niederlage anerkennt.