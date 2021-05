In der AfD läuft ein parteiinterner Wettbewerb, welches Spitzenkandidatenduo für die Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen soll. Dazu äußert sich im SWR-Interview der Woche AfD-Parteichef Tino Chrupalla.

In der AfD geht es hoch her. Das ist ohnehin schon so, seit nun mehr als einem Jahr. Da kommt der Wettkampf zwischen den Teams Chrupalla/Weidel und Cotar/Wundrak ziemlich ungelegen, gibt AfD-Parteichef Tino Chrupalla im SWR-Interview der Woche zu. „Natürlich bringt das wieder ein bisschen Unruhe meiner Meinung nach in die Partei, ein innerparteilicher Wahlkampf jetzt noch mal 14 Tage, das hätte ich mir anders gewünscht.“

AfD: eine tief gespaltene Partei Das ist allerdings noch harmlos ausgedrückt. Die beiden Teams führen noch einmal eindrücklich vor Augen, wie tief gespalten die Partei ist. Joana Cotar und Joachim Wundrak bilden das Team des Lagers, das sich als „gemäßigt“ bezeichnet. Cotar wirft dem Team Chrupalla/Weidel vor, dass „beide halt aus einem Lager kommen“. Welches Lager das ist, stellt der andere Parteichef Jörg Meuthen im rbb-Inforadio klar: Weidel/Chrupalla würden von den Ostverbänden getragen, „die man als Flügel bezeichnet, das ist allgemein bekannt.“ Der vom Verfassungsschutz vor einem Jahr als gesichert rechtsextrem eingestufte Flügel, offiziell aufgelöst, aber in Wahrheit stärker denn je.

„Weidel und ich repräsentieren die gesamte Partei“

Chrupalla bestreitet allerdings, dass Weidel und er Kandidaten des rechtsextremen Flügels sind: „Das ist die Wahrnehmung von Frau Cotar und Herrn Wundrak. Also ich habe eine andere Wahrnehmung. Und das ist auch deswegen meine Präferenz gewesen, mit Frau Weidel anzutreten. Wir repräsentieren die gesamte Partei, Ostund West.“ Die beiden gemeinsam bildeten alle Strömungen ab. Überhaupt lobt Chrupalla Weidel sehr. Die Zusammenarbeit sei sehr vertrauensvoll. Man leite den Generationenwechsel ein. „Sie ist sehr beliebt an der Basis, und deshalb sehe ich das auch als sehr vorteilhaft an, mit ihr anzutreten.“ Nach dem Stand von Weidels Parteispendenaffäre befragt, wird Chrupalla schmallippig. „Das weiß ich nicht, wie aktuell dort der Stand ist. Und das habe ich jetzt nicht in meiner Bewertung mit eingenommen.“

Auch Joana Cotar hatte versucht, mit Tino Chrupalla ein Team zu bilden. Sie wollte, so berichtete sie es dem SWR-Hauptstadtstudio, damit ein Signal der Einheit aussenden. Aber sie sei bei Chrupalla auf taube Ohren gestoßen. Mehrere Male habe sie versucht, mit ihm zu sprechen, aber keine Antwort bekommen. Die Stellungnahme von Chrupalla, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist, fällt etwas rätselhaft aus: „‘Keine Antwort‘ und ‚nicht sprechen‘ ist ja etwas anderes. Frau Cotar hat relativ zeitig oder vor mir im Prinzip bekannt gegeben, mit wem sie antritt. Und damit war für mich folgerichtig, dass ich mit Frau Weidel dann antrete.“

Öffentliche Duelle schaden Parteien nur

Im Bundesvorstand wird nun noch überlegt, ob sich beide Kandidatenteams intern den AfD-Parteimitgliedern noch einmal vorstellen sollten. Offenbar auch, damit das deutlich weniger bekannte Team nicht von vornherein zurückliegt. Parteichef Chrupalla hält davon wenig – und verweist ausgerechnet auf Erfahrungen, die die - von der AfD so genannten Altparteien - gemacht haben. „Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Kandidaten-Wahl der CDU zum Parteivorsitz, oder auch die Kandidatenwahl der SPD zum Parteivorsitz. Und es hat beiden Parteien eher geschadet. Ich denke, wir sollten uns jetzt schleunigst auf den Bundestagswahlkampf konzentrieren und keine innerparteilichen Wahlkämpfe noch dazu vielleicht medial begleiten“. Er werde das nicht unterstützen.

„Nawalny ist kein Oppositioneller in Russland“

Im Gespräch mit Tino Chrupalla geht es außerdem um die „Dexit“-Forderung der AfD im Wahlprogramm, um die restriktive japanische Einwanderungspolitik, die für die AfD ein Vorbild ist, das Verhältnis zu

Russland, und warum der Parteichef den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nicht als Oppositionellen bezeichnen will.