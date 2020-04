KI und menschliche Ethik - Wie beherrschen wir die schlauen Maschinen?

Künstliche Intelligenz, das ist die Kombination aus sehr schnellen Prozessoren, riesigen Datenbanken, blitzschneller Musteranalyse und Mustererkennung und selbstlernender Software. Und noch mehr: Da Künstliche Intelligenz auf Programmcode basiert, lassen sich ihre Lernfortschritte in Windeseile auf alle anderen Geräte übertragen. Der Wissenschaftsautor Toby Walsh spricht von einem Co-Lernen, also gleichzeitigem Lernen unzähliger Systeme, während der Mensch traditionell kollektiv lernt, indem er Wissen über Generationen weitergibt. Aber Wissen ist nicht die einzige Quelle, aus der sich die Organisation menschlichen Zusammenlebens speist. Wissen wird erst durch unser Gewissen wirklich menschlich. Brauchen wir also eine Ethik der Künstlichen Intelligenz, einen Moralalgorithmus für selbstlernende Maschinen? Gesprächspartner: Dr. Ralph Charbonnier, Oberkirchenrat und bei der Evangelischen Kirche Deutschlands unter anderem für das Thema Digitalisierung zuständig. ►► Mehr Netzagent zum Anhören • Bei SWR Aktuell: http://x.swr.de/s/netzagent • In der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/netzagent/62037366 • Bei Spotify: https://open.spotify.com/show/6m6x8uhR2TwQzJsO7GNHnj • Bei Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/swr-aktuell-netzagent/id1466938159 • Bei Google Podcasts: http://x.swr.de/s/netzagentgooglepodcasts ►► #netzagent Neues und Hintergründiges zu Cybercrime und Cyberwar, Datenschutz und Datensicherheit - Wir reden mit Experten über Technik, Politik und Gesetze, die das Internet bedrohen oder sicherer machen.