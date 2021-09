Ärztevertreter sehen Schlupfloch für Lohnfortzahlung von Ungeimpften

Hausärzte in Baden-Württemberg kritisieren den gestrigen Beschluss der Gesundheitsminister, Ungeimpften im Quarantänefall in der Regel keinen Verdienstausfall mehr zu erstatten. Diese Entscheidung werde eher noch den Trotz in der Bevölkerung verstärken, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Baden-Württemberg, Frank-Dieter Braun, im SWR. Die neue Regel könne außerdem dazu führen, dass Ungeimpfte bei Ärzten anrufen, um per telefonischer Krankschreibung und mit falschen Angaben doch noch einen Verdienstausfall für ihre Quarantänetage zu bekommen. Diese Befürchtung hatte auch der Verband "Unternehmer Baden-Württemberg" im SWR geäußert. Dennoch plädiert der Ärztevertreter im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler dafür, die telefonische Krankschreibung weiterhin zu ermöglichen, damit infizierte Menschen möglichst nicht die Wartezimmer aufsuchen müssten.