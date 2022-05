Ärztevertreterin Johna: Corona-Tote ebenso verhindern wie Verkehrstote

per Mail teilen

Der Ärzteverband Marburger Bund ist für schrittweise Lockerungen der Corona-Regeln. Präsidentin Susanne Johna sagt im SWR-Interview, es dürfe nicht alles sofort aufgehoben werden. Die FFP2-Pflicht müsse noch länger gelten.

SWR: Haben wir aus medizinischer Sicht die Omikron-Welle, die Omikron-"Wand" überstanden?

Susanne Johna: Überstanden haben wir sie sicher noch nicht. Wir haben aktuell immer noch gut 3 Millionen infizierte Bundesbürger, und auch in den Krankenhäusern steigen ja noch die Zahlen der Belegung auf der Normalstation und auf der Intensivstation - nur langsam. Also: Hinter uns liegt das noch nicht.

Aber trotzdem ist eine Entspannung da. An der Uniklinik Freiburg beispielsweise sind nur noch 13 Prozent der Intensivbetten von Covid-19-Erkrankten belegt. Rechtfertigt diese Entspannung im Gesundheitssystem die Abschaffung aller Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene, so wie es Bayern und Schleswig-Holstein schon beschlossen haben? Oder kommt das doch zu früh?

Das Entscheidende ist, dass die Maßnahmen, die eingeleitet werden, jetzt schrittweise kommen. Wenn wir zu viel auf einmal lockern, verlängern wir dadurch den abfallenden Schenkel der Welle. Das ist sicher nicht im Sinne der Bevölkerung. Insofern sind langsame, maßvolle und vor allen Dingen abgestimmte Maßnahmen sinnvoll.

Nicht zu viel auf einmal lockern, das ist Ihre Empfehlung. Was halten Sie davon, dass am Mittwoch Bund und Länder wohl vereinbaren wollen, die 2G-Regel im Einzelhandel bundesweit aufzuheben?

Das halte ich für richtig. Wichtiger noch als die 2G-Regel ist wahrscheinlich eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel. Das schützt alle. Und das ist als Maßnahme dann auch ausreichend.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gilt die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel. So eine Vorgabe wollen Sie für alle Länder in Deutschland, oder?

Richtig, das würde ich als Ärztin empfehlen. Die FFP2-Maske schützt uns sehr gut vor dem Omikron-Virus, wenn sie richtig getragen wird. Und sie schützt eben dann auch vulnerable Gruppen. Und auch derjenige, der vielleicht unbekannt infiziert ist, ist dann ein geringeres Risikopotenzial für andere, wenn er eine gute Maske trägt.

"Eine Influenzawelle zusätzlich könnten wir gar nicht gebrauchen."

Aber gerade diese FFP2-Maske, die geht vielen auf die Nerven. Das hören Sie sicherlich auch in Ihrem Umfeld. Wie lange werden wir die noch brauchen?

Ich denke, wir werden sie noch länger brauchen. Es sollte aus meiner Sicht die letzte Maßnahme sein, die fällt, denn es ist eine vergleichsweise wenig einschränkende Maßnahme. Und sie schützt uns vor den SARS-CoV-2-Viren. Sie schützt uns auch vor anderen Viren. Eine Influenzawelle jetzt zusätzlich könnten wir gar nicht gebrauchen.

Wir hatten am Mittwochmorgen eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von ungefähr 1.400. Ab welchem Wert könnten wir es uns denn aus medizinischer Sicht leisten, wieder auf die OP-Maske zurückzugreifen, die ja nicht ganz so störend empfunden wird?

Das ist richtig, die medizinische Maske, also die OP-Maske, schützt auch - etwa halb so gut wie die FFP2-Maske. Und deswegen ist das dann möglich, wenn die Infektionszahlen deutlich zurückgehen. Ich denke aber, dass wir über den 20. März hinaus noch Masken nutzen sollten, auch im öffentlichen Nahverkehr und überall in Innenräumen, wo es eng wird. Und ich schätze auch, dass sie uns im nächsten Herbst erneut begegnen werden.

Mögen Sie sich da auf eine Inzidenzzahl festlegen, wann wir tatsächlich nur noch die OP-Maske brauchen - und wann gar keine mehr?

Nein, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Denn es geht ja nicht nur um die Frage: Wie ist die aktuelle Inzidenz, also eine Zahl. Es sind ja viele weitere Parameter, die eine Rolle spielen, wie beispielsweise die Frage der Hospitalisierungsinzidenz, wie hoch ist die Belastung in den Krankenhäusern? Sie dürfen auch nicht vergessen, dass es auch um die Frage geht: Wie viele Erkrankungen, schwere Erkrankungen wollen wir uns leisten? Wir haben in Deutschland pro Jahr etwa 2.700 Verkehrstote und betreiben einen großen Aufwand, um diese Zahl weiter zu reduzieren. Derzeit müssen wir mit über 200 Corona-Toten pro Tag leben. Das muss man vielleicht auch mal ins Verhältnis setzen.