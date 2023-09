Ärztemangel: Ländlicher Raum und städtische Problemviertel besonders betroffen

Am 17. September ist wieder Welttag der Patientensicherheit und damit eine gute Gelegenheit, die Qualität der Gesundheitsversorgung unter die Lupe zu nehmen. Denn um die ist es in manchen Regionen Deutschlands gar nicht gut bestellt. Eines der größten Probleme sei der zunehmende Ärztemangel, sagt Clarissa Kurscheid, Professorin für Gesundheitsökonomie und Präsidentin der Europäischen Fachhochschule für Gesundheit, Pädagogik und Soziales in Köln. Besonders betroffen seien die ländlichen Regionen aber auch städtische Wohnviertel, in denen vor allem bildungsferne Schichten lebten. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt die Expertin, warum das so ist und wie eine gute Gesundheitsversorgung auch an solchen vernachlässigten Standorten möglich gemacht werden könnte.