Baden-Württemberg will Ärzte auf dem Land mit Genossenschaftsmodell fördern

Immer weniger Mediziner wollen selbständige Hausärzte werden. Peter Hauk (CDU), BW-Minister für Ländlichen Raum, erklärt im SWR-Gespräch, was ein Genossenschaftsmodell daran ändern soll.

SWR: Die Genossenschaft in Grafenhausen (Kreis Waldshut) soll den Ärzten Organisatorisches abnehmen, also Termine machen, Abrechnungen schreiben und so weiter. Ärzte und Ärztinnen sollen sich dadurch auf mehr die medizinische Versorgung der Menschen konzentrieren können. Was versprechen Sie sich von dem Modell?

Peter Hauk: Wir haben durch Umfragen die Erfahrung gemacht, dass die Mediziner heute nicht mehr so schnell den Weg in die Selbständigkeit finden, einfach deshalb, weil sie das alles selbst organisieren müssen. Es gibt keine Urlaubsvertretungen, es gibt keine Krankheitsvertretungen. Und aus diesem Grunde haben wir gesagt: Wir versuchen das mal im Angestelltenbereich, nachdem wir merken, dass die MVZ (Medizinische Versorgungszentren, die Redaktion) und auch viele US-Konzerne mittlerweile die Arztstellen aufkaufen. Wir wollten das im regionalen Interesse regional lösen und haben deshalb gemeinsam mit dem Gemeindetag das Modell entwickelt, bei dem die Ärzte Mitglieder der Genossenschaft sind und bei dem vor allem die Kommune die Genossenschaft betreut und "Anstellungskörperschaft" ist. Die Genossenschaft stellt die Ärzte an, meistens mehrere, die sich gegenseitig vertreten können, die dann keinen Aufwand haben mit Abrechnungen und dergleichen mehr. Ich bin froh, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) da bei diesem Modell auch mitgemacht hat, und auch diese Arztstellen, die ja die KV vergibt, auch tatsächlich der Genossenschaft zwar nicht überlassen, aber doch zur Verfügung gestellt hat.

Es gibt die Probleme mit der Hausarztversorgung schon länger, und auch die Probleme der niedergelassenen Ärzte. Warum kommt so ein Projekt jetzt erst?

Die Frage ist immer: Was stellt man denn fest, woran es liegt? Wir haben festgestellt, dass wir mittlerweile vor allem eine Mehrzahl von Medizinerinnen haben und die Bedürfnisse von Frauen andere sind als die der selbständigen Mediziner vor 40 Jahren. Und ich glaube, darauf muss man einfach reagieren. Das haben wir getan.

Haben Sie ein Beispiel dafür, was Frauen anders machen oder welche anderen Bedingungen Frauen brauchen im Vergleich zu Männern?

Wir haben einfach die Wege von Frauen nach der Universität festgestellt. Viele gehen in ein Angestelltenverhältnis. Die Kliniken haben eigentlich derzeit keine Nachwuchssorgen, Pharmaunternehmen haben keine Nachwuchssorgen. Aber der Weg in die Selbständigkeit findet heute oftmals nicht statt, und den, also die Hausarztversorgung, die wollten wir ein Stück weit verbessern. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man so etwas machen kann. Wir probieren das einfach mal aus. Und wenn sich das Modellprojekt als positiv erweist, kann man das dann auch im Land ausrollen.

Modellprojekt heißt auch immer: Man guckt sich nach einer gewissen Zeit an, ob es tatsächlich gut läuft. Wieviel Zeit geben Sie denn diesem Projekt?

Ich sage immer: Es wird sich sehr schnell herausstellen. Grafenhausen ist typisch für eine ländliche Kommune. Da werden wir nach einem halben Jahr oder einem Jahr merken: Hat sich das bewährt? Das wäre für uns prima. Hervorzuheben ist bei dem Modellprojekt, dass insgesamt drei Kommunen beteiligt sind: Die Stadt Bonndorf, die Gemeinde Ühlingen und die Gemeinde Grafenhausen. Die und die Ärzte, die vor Ort sind, bilden die Genossenschaft. Insofern, glaube ich, ist das ein Modell, das für die ländlichen Räume gut zugeschnitten ist.