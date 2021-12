Ärztefunktionär Montgomery: "Unanständige Gewinne der Impfstoff-Hersteller abschöpfen"

per Mail teilen

Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, kritisiert die seiner Ansicht nach "unanständigen Gewinne" der Hersteller von Corona-Impfstoff. In SWR Aktuell sagte er: "Was gerade mit den Covid-19 -Impfstoffen verdient wird, das grenzt wirklich an Unanständigkeit."

Pfizer setze in diesem Jahr 36 Milliarden Dollar mit seinem Impfstoff um, der Gewinn von BioNTech sei auf 7 Milliarden gewachsen. Dabei habe dort der Staat die Entwicklung mit 375 Millionen Euro Staatsgeld gefördert. "Hier kommen wir in Dimensionen, wo man darüber nachdenken muss, ob man solche Gewinne nicht abschöpfen kann." Wie das aussehen könnte, erklärt Montgomery im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.