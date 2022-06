Ärzte ohne Grenzen schult ukrainische Kollegen im Umgang mit großer Zahl an Verletzten

Die Ärztinnen und Ärzte in der Ukraine sind rund um die Uhr damit beschäftigt, Menschen zu behandeln, die durch den Krieg verletzt worden sind. Allein sei das nicht zu schaffen, sagt Philipp Frisch von Ärzte ohne Grenzen. Deshalb unterstützt die Organisation die Kollegen vor Ort. "Wir haben seit Ausbruch des Krieges 800 Tonnen an medizinischem Material an verschiedene Orte in der Ukraine geliefert." Außerdem würde Ärzte ohne Grenzen die Mediziner vor Ort darin schulen, die große Zahl an Verletzten bewältigen zu können. Was der Organisation bei der Ukraine-Hilfe darüber hinaus noch wichtig ist, erklärt Frisch im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.