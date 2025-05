per Mail teilen

Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist katastrophal. Und Hilfsorganisationen sagen: Seit Israel seine neue Großoffensive gestartet hat, sei die Situation noch schlimmer geworden. Immerhin will Israel nun wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen.

"Wir haben selber noch keine Hilfsgüter importieren können", sagt Christian Katzer, Geschäftsführer der Hilfs-Organisation Ärzte ohne Grenzen in SWR Aktuell.

Neun LKW mit Hilfslieferungen sind leider nur symbolisch

Über Nacht seien neun Lastwagen nach Gaza gekommen - und im Gazastreifen leben fast zwei Millionen Menschen. Vor der Eskalation wurden laut Katzer ungefähr 150 bis 200 LKW am Tage benötigt, um die Menschen zu versorgen.

Damals gab es noch Landwirtschaft. Jetzt sind die landwirtschaftlichen Flächen zu 95 Prozent zerstört oder nicht zugänglich. Deshalb sind die Menschen zu 100 Prozent von Hilfslieferungen abhängig – neun Lastwagen reichen bei weitem nicht, um den Bedarf zu decken.

Oft nur noch ein Essen am Tag

"Die Menschen essen zum Großteil nur noch eine Mahlzeit am Tag - selbst für unsere Patienten haben wir nicht genug Lebensmittel, damit die Kalorienzahl ausreicht, um eine gute Genesung voranzutreiben", so Katzer.

Was die Menschen in Gaza seiner Meinung nach am dringendsten benötigen, darüber hat Christian Katzer mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.