per Mail teilen

Die Zerstörung des Staudamms in der Ukraine wird nach Einschätzung der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zu großen Problemen für die Bevölkerung führen. Sie rechnet vor allem damit, dass Trinkwasser und Lebensmittel in den betroffenen Regionen knapp werden, sagte Geschäftsführer Christian Katzer im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Doch auch weggeschwemmte Minen könnten für die Menschen in der Ukraine noch zu einer tödlichen Gefahr werden.