Ängste nach Ahrtal-Flut: "Manche können nicht mehr Blumen gießen“

Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist knapp zwei Jahre her – und die Menschen in der Region leiden immer noch unter den seelischen Folgen. Warum manche seitdem nicht mal mehr Blumen gießen können, erklärt die Ärztin Katharina Scharping im Gespräch mit Florian Rudolph.

Auch fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal leiden viele Menschen noch unter den seelischen Folgen. Vor allem die Angst vor Wasser ist bei ihnen tief verwurzelt. Wie sich das im Alltag auswirkt und was dagegen getan werden kann, berichtet die Chefärztin des zuständigen Traumahilfezentrums in Grafschaft-Lantershofen. SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph hat mit ihr gesprochen.

SWR Aktuell: In den vergangenen Tagen und Nächten gab es immer wieder Unwetter und heftige Regenfälle. Was macht das mit den von der Flutnacht traumatisierten Menschen - reißt sowas alte Wunden wieder auf?

Katharina Scharping: Ja, das tut es. Viele Patienten erzählen mir, dass sie nachts nicht schlafen oder vielleicht gar nicht das Haus verlassen können. Auch jetzt noch, wo der Regen schon wieder vorbei ist. Das holt ganz viele Ängste wieder hoch.

SWR Aktuell: Merken Sie das auch an der Zahl der Menschen, die bei Ihnen Hilfe suchen, wenn es so wie zuletzt geregnet hat?

Scharping: Ich merke es tatsächlich fast andersherum. Ambulante Patienten kommen dann eher nicht, weil sie sich eben nicht trauen, das Haus zu verlassen und dann eben auch die Hilfe nicht in Anspruch nehmen können. Aber sie berichten dann an den Folgetagen oder vorher davon.

SWR Aktuell: Wie groß ist der Bedarf an seelischer Hilfe denn noch nach zwei Jahren?

Scharping: Er ist immer noch sehr, sehr groß. Und es kommen auch immer noch Menschen zu uns, die noch gar keine anderen Hilfsangebote in Anspruch genommen oder gefunden haben, die quasi jetzt das erste Mal in ein Traumahilfezentrum kommen.

SWR Aktuell: Kommen Sie den Bedarf noch nach? Wie schnell können Sie da helfen?

Scharping: Wir im Traumahilfezentrum machen ja keine Therapie, wir machen Beratungen und Informationsveranstaltungen. Aber wir betreuen und helfen dabei, einen Therapieplatz zu finden. Das dauert für die Flutopfer zwischen sechs und acht Monate.

SWR Aktuell: Über welche Beschwerden klagen die Menschen denn auch heute noch, knapp zwei Jahre nach der Flut?

Scharping: Also, was an Symptomen noch da ist, das sind ganz oft Schlafstörungen, Erschöpfung, depressive Stimmungen und auch so ein Wiedererleben der traumatischen Nacht. Also, dass man meinetwegen Wasserrauschen hört, auch wenn es gar nicht regnet. Oder dass Wasser einen an die Flut erinnert. Ich habe beispielsweise eine Patientin, die ihre Blumen immer noch nicht wieder gießen kann, weil das Wasser, das aus der Gießkanne kommt, ihr zu viel Angst macht.