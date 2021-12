Adventsstimmung mit fragwürdiger Ökobilanz: Wie nachhaltig sind Kerzen?

Kerzen stehen hoch im Kurs in der Adventszeit. Es gibt sie für den Adventskranz, als Teelichte, für den Weihnachtsbaum- und in allen Farben und Formen. Die wenigsten machen sich aber Gedanken, was da genau verbrannt wird und wie die Kerzen hergestellt werden. SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser hat die Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling gefragt, worauf man beim Kerzenkauf achten muss: Wer wirklich nachhaltig für Adventsstimmung sorgen will, sollte auf jeden Fall keine Paraffinkerzen kaufen - und eher zum klassischen Bienenwachs greifen.