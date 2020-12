per Mail teilen

Kein dichtgedrängtes Glühweintrinken. Kein Schlendern zwischen hell erleuchteten Holzbuden. Keine Weihnachtsfeier in der Firma. Corona hat die Adventszeit wie so vieles ganz schön ausgebremst. Ausfallen muss sie aber nicht, viele Traditionen funktionieren auch in diesem Jahr, wenn vielleicht leicht abgewandelt. Wir sprechen darüber, welche das sind und wen der Verzicht auf geliebte Gewohnheiten besonders hart trifft.