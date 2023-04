ADFC: Fahrrad in Städten inzwischen das schnellste und flexibelste Verkehrsmittel

per Mail teilen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) fragt jedes Jahr ab, wie zufrieden Radfahrerinnen und Radfahrer zum Beispiel mit den Radwegen, aber auch der allgemeinen Verkehrssituation in ihrer Stadt sind. Bei der Präsentation der Ergebnisse war sogar Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) dabei, der im letzten Jahr mehr durch seine Forderungen aufgefallen ist, das Autobahn-Netz schneller auszubauen. In den Städten aber könnte das Fahrrad viele Verkehrsprobleme lösen - ein entsprechendes Radwegenetz vorausgesetzt. Positivbeispiele sind hier traditionell Bremen, Münster oder auch Karlsruhe im Südwesten. Trotz weiter bestehender Mängel ist Christoph Schmidt aus dem ADFC-Bundesvorstand im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier optimistisch. Selbst unter den Schlusslichtern habe eine Aufholjagd begonnen, weil das Fahrrad in der Stadt mittlerweile oft das schnellste und flexibelste Verkehrsmittel sei.